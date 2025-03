52 dodelijke arbeidsongevallen in 2024: 'Mensen zijn geen machines'

Vorig jaar overleden 52 slachtoffers door een arbeidsongeval. In 2023 waren dit 72 mensen. De Arbeidsinspectie heeft donderdag de nieuwe cijfers in het jaarverslag van 2024 gepubliceerd.

Afgelopen jaar viel een verhuizer meters naar beneden van een verhuislift in Alphen aan den Rijn, te zien in de video hierboven.

In totaal kreeg de Arbeidsinspectie 3200 meldingen van mensen die betrokken waren bij een ongeluk op het werk, waarvan 52 met een dodelijke afloop. Werkongevallen komen relatief vaak voor bij uitzendkrachten, onder wie veel arbeidsmigranten, blijkt uit een meerjarig onderzoek. Volgens de inspectie komt dit doordat arbeidsmigranten vaker "ongeschoold, laagbetaald en tijdelijk werk doen, vaak in sectoren waar het risico op ongevallen al relatief groot is".

In het rapport geeft inspecteur-generaal Rits de Boer antwoord op de vraag wat het verband is tussen de waarde van de arbeidsrelatie en de veiligheid binnen een bedrijf als de waarde van een arbeidsrelatie wél wordt berekend en op de balans wordt geplaatst. "Een lage contante waarde van een arbeidsrelatie vergroot de kans op arbeidsongevallen", zegt De Boer. "Oftewel, hoe steviger de relatie tussen werkgever en werknemer, hoe beter dit is voor de veiligheid op de werkvloer."

Update van het jaarverslag

Naast de reflectie bevat het jaarverslag ook verhalen van inspecteurs, feiten en cijfers én voor het eerst ook het jaarverslag van de Opsporingsdienst. Deze dienst spoort fraude en criminaliteit op het gebied van arbeidsuitbuiting, werk en inkomen (sociale zekerheid) en zorg op.