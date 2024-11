Bouwvakker overleden na val van grote hoogte in Broek op Langedijk

In Broek op Langedijk is maandag een bouwvakker overleden nadat hij bij een bedrijf van grote hoogte naar beneden was gevallen. Volgens de Arbeidsinspectie raakte het slachtoffer na zijn val bekneld. Er is nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

Wil jij het laatste nieuws meteen op het startscherm van je iPhone? In de video bovenaan dit artikel zie je hoe je dat regelt.

Volgens het Noordhollands Dagblad vond het ongeluk om 11.40 uur plaats op een bouwplaats waar Eneco bezig is met de bouw van installaties. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, rukten uit. Daarnaast werd een hoogwerker van de brandweer ingezet om bij het slachtoffer te kunnen komen, maar de hulp kwam te laat.

De Arbeidsinspectie doet nog onderzoek bij het bedrijf aan de Westelijke Randweg. Het is nog niet duidelijk wat de toedracht van het ongeval was.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP/Hart van Nederland