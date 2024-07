Paul wint minuut gratis winkelen, maar geeft hem aan voedselbank

Het is een prijs waar iedereen wel eens van heeft gedroomd: een minuut lang gratis winkelen. Paul van Eck won hem dit weekend in de Jumbo in het Gelderse Zevenaar, maar was zo gul om zijn kans op een goed gevulde winkelwagen door te geven aan de lokale voedselbank.

De Voedselbank Zevenaar stond zaterdag in de plaatselijke supermarkt in het kader van een landelijke inzamelingsactie. "We waren daar om eten in te zamelen en dat is erg goed gegaan", vertelt voorzitter Fabian van Buuren aan Omroep Gelderland. "Paul van Eck, die de minuut winkelen had gewonnen, was toevallig ook in de Jumbo en besloot toen spontaan zijn prijs aan ons te doneren."

Verdubbelaar

Van Eck zal woensdag samen met een vrijwilliger van de voedselbank door de gangen racen om zoveel mogelijk spullen te verzamelen. Daarbij krijgen ze een extra minuut cadeau. De supermarkt zelf was zo onder de indruk van de sympathieke actie, dat ze de prijs hebben verdubbeld.

De twee zijn nog aan het broeden op een goede strategie, vertelt Van Buuren aan de omroep. "We hebben bepaalde producten meer nodig dan andere. Natuurlijk moeten we ook rekening houden met de indeling van de winkel. We willen daar wel zo optimaal mogelijk gebruik van maken, twee minuten zijn zo voorbij."