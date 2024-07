Van software engineer naar pastamaker voor de voedselbank: Jeroen 'wil geld teruggeven'

Steeds meer mensen hebben hulp nodig van de voedselbank, maar de voedselbank krijgt tegelijkertijd ook steeds minder producten binnen. Ze hebben vooral een tekort aan lang houdbare producten zoals brood, rijst en pasta. Maar Jeroen van Rotterdam uit Den Haag springt in de bres. Hij richtte Het Pasta Gilde op: voor elk pak pasta dat je koopt gaat er ook eentje naar de voedselbank.

Jeroen heeft eigenlijk helemaal geen achtergrond in pasta maken, vertelt hij lachend tegen Hart van Nederland. "Ik heb gewerkt als software engineer. Toen verdiende ik veel geld en ik sta nu op het punt dat ik het geld graag terug wil geven." Hij stopte met zijn baan en besloot dat hij iets goed wilde doen voor mensen. Maar wat, dat wist hij nog niet.

Hulp voor de voedselbank

Toen gaf de zus van Jeroen aan dat de voedselbank altijd wel hulp nodig heeft. Er is namelijk een tekort aan producten, onder andere omdat supermarkten producten die bijna over de datum zijn zelf nog proberen te verkopen voor een kleinere prijs. "Ik heb toen de voedselbank gebeld en gevraagd wat ze standaard nodig hebben. Vooral pasta is een probleem, omdat dat een houdbaarheidsdatum van twee jaar heeft."

Daar zag Jeroen dus een kans. In 2023 ontwikkelde hij een plan voor een pastamachine en na een jaar ontwikkelen en bouwen is die sinds juni in productie. Nu maakt hij pasta voor jou, en tegelijkertijd gaat er een pak naar een arm gezin. Een win-winsituatie dus!