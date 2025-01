Nog nooit stond er zoveel spaargeld op Nederlandse rekeningen

Onze virtuele spaarvarkens zijn overvol. Nederlanders hebben nog nooit zoveel geld gespaard als afgelopen jaar. Eind december hadden huishoudens samen maar liefst 600,5 miljard euro op betaal- en spaarrekeningen staan. En dat is een record volgens De Nederlandsche Bank.

Hoe komen we aan dit record? Sommige Nederlanders kunnen zoveel sparen omdat de lonen zijn gestegen, vermoedt DNB. Daarnaast kunnen mensen terughoudender zijn geworden met geld uitgeven door de inflatie. Door de prijsstijgingen zouden ze onzekerder zijn over hun koopkracht en sparen ze meer uit voorzorg.

24,2 miljard euro meer

In totaal hadden Nederlandse huishoudens vorig jaar 24,2 miljard euro meer op de bank staan dan in 2023. In dat jaar werd er ook meer gespaard, maar minder veel dan nu. Alleen in de coronajaren 2020 tot en met 2022 legden Nederlanders nóg meer opzij, gemiddeld 38,7 miljard euro per jaar.

De stijging zit vooral in het spaargeld. Het totale bedrag op spaarrekeningen groeide van 458,9 miljard euro naar 487,1 miljard euro. Tegelijkertijd nam het geld op betaalrekeningen juist af, met 4 miljard euro, naar 113,4 miljard euro eind 2024.

Nederlanders zetten niet alleen geld op binnenlandse rekeningen. Volgens DNB stond er ook zo'n 16 miljard euro op buitenlandse bankrekeningen. Daarnaast losten huishoudens meer schulden af, waardoor de totale schuldenlast daalde.

