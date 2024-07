Deze energieleverancier verhoogt de tarieven tóch niet zomaar

Energiebedrijf Kikker Energie belooft na druk van de toezichthouder klanten met een vast contract niet zonder hun toestemming over te zetten naar een duurder contract. Brieven en e-mails die het bedrijf op 1 juli aan circa 13.000 klanten heeft verstuurd, worden ingetrokken.

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) dreigde eerder met maatregelen tegen Kikker Energie, omdat het bedrijf de tarieven van vaste contracten van oud-klanten van energieleverancier DGB wilde verhogen. In reactie hierop heeft Kikker Energie toegezegd dit niet zomaar te doen. De ACM laat weten scherp in de gaten te houden of de onderneming zich aan die belofte houdt.

Kikker Energie had de klanten overgenomen, maar maakte verlies op hun contracten. De mensen die het betrof kregen e-mails en brieven met de mededeling dat zij moesten kiezen: of overstappen naar een andere leverancier of bij Kikker Energie een nieuw vast contract afsluiten met hogere tarieven. Wie niet reageerde, dreigde Kikker Energie over te zetten op een variabel contract met hogere tarieven.

Niet door de beugel

Volgens de ACM konden de praktijken niet door de beugel. Aangezien Kikker Energie vreest voor grote financiële tegenvallers als zij alle oud-klanten van DGB met een verlieslatend vast contract voor de lage tarieven moet blijven leveren, "mag het bedrijf klanten wel vragen om vrijwillig akkoord te gaan met een hoger tarief of over te stappen naar een andere leverancier. Dit moet wel altijd een vrije keuze zijn", verklaart de toezichthouder.

ANP