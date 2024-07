Aantal tankstations in Nederland halveert komende vijf tot tien jaar

In Nederland hoef je nooit ver te rijden voor een tankstation om je tank vol te gooien maar in de nabije toekomst zou dat weleens kunnen gaan veranderen. Volgens recent onderzoek van ING Research zal het aantal tankstations in Nederland de komende vijf tot tien jaar drastisch afnemen. Van de huidige 4131 tanklocaties zullen er naar verwachting nog zo'n 2000 overblijven. Het zijn vooral de kleine, onbemande tankstations die het zwaar te verduren krijgen.

Dat voornamelijk de kleine, zelfstandige pomphouders het moeilijk zullen krijgen, komt door de hoge kosten voor onderhoud en investeringen. De bemande tankstations daarentegen zien hun toekomst meer in de verkoop van eet- en drinkwaren en andere diensten. Dit verschuift hun focus van alleen brandstofverkoop naar een breder scala aan klantgerichte services.

ING Research stelt dat middelgrote spelers hierdoor volop kansen krijgen om te groeien. Zij kunnen profiteren van de afname van kleinere spelers en de activiteiten in de overnamemarkt, waar momenteel recordbedragen worden betaald voor tanklocaties.

Energietransitie

Het businessmodel van tankstations staat vooral onder druk door de energietransitie. Dirk Mulder, sector banker Trade & Retail bij ING, wijst erop dat de afzet van fossiele brandstoffen na 2025 geleidelijk zal afnemen. Nieuwe benzine- en dieselwagens zullen tot 2053 blijven rijden, maar de vraag naar fossiele brandstoffen zal steeds verder dalen.

Recordomzet

Ondanks deze voorspelde afname beleefde de tankstationbranche in 2022 nog een recordomzet van ruim 12,9 miljard euro, een stijging van 18,1 procent ten opzichte van 2021. De cijfers over 2023 zijn nog niet bekend.