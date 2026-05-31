Grote mars tegen seksueel geweld in Rotterdam levert recordbedrag op

Bijna 2300 mensen hebben in Rotterdam meegedaan aan de vierde editie van de Nacht tegen Seksueel Geweld. De nachtelijke mars leverde een recordbedrag op van meer dan 320.000 euro voor de strijd tegen straatintimidatie en seksueel geweld.

Deelnemers liepen zaterdagavond en in de nacht van zaterdag op zondag een route van 10 of 20 kilometer door de stad. Daarbij kwamen zij langs locaties waar vrouwen zich volgens de organisatie in het dagelijks leven regelmatig onveilig voelen. De opbrengst gaat naar Plan International, dat zich inzet voor veiligere steden en wijken voor meisjes en jonge vrouwen.

De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten trapte de Nacht tegen Seksueel Geweld af in de Laurenskerk. "Dit is geen vrouwenprobleem. Dit is een probleem van iedereen", zei ze daar. "Dan kan je niet wegkijken of dan kan je niet zeggen: 'Ik weet hier niks van af.' Dan is het iets wat ons allemaal aangaat."