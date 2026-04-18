Nederlandse vrouwen verkracht in Milaan, klopjacht op dader

Crime

Vandaag, 15:25

Twee Nederlandse vrouwen hebben in het Italiaanse Milaan een verschrikkelijke verkrachting moeten ondergaan. Inmiddels hebben ze aangifte gedaan van de daad, die naar alle waarschijnlijkheid uitgevoerd is door een man van Noord-Afrikaanse komaf. Naar hem is een klopjacht opgestart.

Dat schrijft De Telegraaf. De vrouwen, 23 en 24 jaar, werden vrijdagochtend vroeg een donkere steeg ingetrokken. Daar sloeg de 31-jarige dader verder toe en verkrachtte hij de vrouwen. Ze wisten uiteindelijk zijn greep ontvluchten door hem te slaan. Na het tragische voorval wisten de dames, die net uit waren geweest in een club, aan te kloppen bij een politiebureau waar ze hulp kregen.

Voorafgaand aan dit alles hadden de verdachte en een vriend de vrouwen aangesproken en liepen ze even met hen mee. Daarbij hebben ze zich mogelijk voorgesteld, want de vrouwen wisten de politie de bijnaam van de verkrachter te vertellen. Daardoor kwamen ze erachter dat hij al een flink strafblad heeft. De politie is daarom nu driftig naar de man op zoek. Naast hulp van de politie hebben de vrouwen ook medische hulp aangeboden gekregen.

Door Redactie Hart van Nederland

