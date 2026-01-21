Zelfde crematie, honderden euro’s verschil per crematorium: 'Nauwelijks te verklaren'

Wie een dierbare laat cremeren, betaalt daarvoor niet overal hetzelfde. Uit onderzoek van Uitvaartland.nl, waarin alle 119 crematoria in Nederland zijn vergeleken, blijkt dat nabestaanden voor exact dezelfde crematie tot bijna 1.000 euro meer kunnen betalen. Dat is opvallend, aangezien inmiddels bijna 68 procent van de Nederlanders kiest voor cremeren, blijkt uit cijfers van de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC).

Bij een stille crematie, zonder afscheid in een aula, lopen de prijzen sterk uiteen. Zo kost deze in Almere 399 euro, terwijl nabestaanden in Uithoorn 1.305 euro betalen. Wanneer er wél afscheid wordt genomen in de aula, worden de verschillen nog groter. Het prijsverschil tussen het goedkoopste en duurste crematorium loopt dan op tot maar liefst 1.600 euro. Volgens Uitvaartland zijn deze verschillen nauwelijks te verklaren.

Overijssel duurste

Ook regionaal bestaan er grote verschillen. Flevoland is gemiddeld de goedkoopste provincie, terwijl Overijssel juist het duurst is. Daarnaast zijn sommige crematoria in twee jaar tijd meer dan 25 procent duurder geworden. Voor consumenten is het lastig om prijzen te vergelijken, omdat veel tarieven niet openbaar zijn en kostenposten vaak niet duidelijk worden gespecificeerd.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Glas wijn 65 procent duurder

Niet alleen de crematieprijzen verschillen, ook de kosten voor consumpties lopen uiteen. Een kop koffie kost in Tilburg 2,50 euro, terwijl die in Lisse 3,25 euro bedraagt. Het verschil is nog groter bij een glas wijn: waar dit in Tilburg 4,15 euro kost, betalen nabestaanden in Lisse 6,85 euro per glas. Dat is ruim 65 procent duurder.

Omdat vergelijken voor nabestaanden moeilijk is, roept Uitvaartland op tot actie. "Dat het ene crematorium hier drie keer zoveel voor rekent als het andere, vraagt om ingrijpen van de overheid om deze verschillen te beperken,” zegt directeur Leon Schouten van Uitvaartland.