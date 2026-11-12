Van €1.000 naar €92.000: schets levert onverwachte klapper op

Een grote verrassing dinsdagmiddag tijdens een veiling in Zeeland. Een tekening die naar verwachting zo'n 1000 euro zou opleveren, bracht uiteindelijk maar liefst 92.000 euro op. Na een lange biedstrijd ging het kunstwerk voor 92 keer het verwachte bedrag onder de hamer. Zelfs voor werk van deze kunstenaar is dat een uitzonderlijk hoge opbrengst.

Het gaat om de tekening 'Martelaren in Rome' van de Franse schilder Eustache Le Sueur (1616-1655). De kunstenaar was een van de oprichters van de Franse Academie voor Schilderkunst en wordt beschouwd als een invloedrijke schilder uit de 17e eeuw.

Bron: Zeeuws Veilinghuis

Opmerkelijke opbrengst

"De opbrengst is opmerkelijk", schrijft het Zeeuws Veilinghuis op Facebook. "De laatste vijf jaar bleven vele tekeningen van hem onverkocht of waren de opbrengsten vaak relatief bescheiden."

Volgens het veilinghuis zijn er de afgelopen dertig jaar wereldwijd 51 tekeningen van Le Sueur op veilingen verkocht. De opbrengst van 92.000 euro is daarvan de op twee na hoogste. Daarmee behoort de tekening tot de duurste werken op papier van de Franse kunstenaar die in die periode zijn geveild.

Waarom de koper bereid was zo diep in de buidel te tasten, is niet bekend. Ook is niet duidelijk wie de nieuwe eigenaar van de tekening is.