Eeuwenoude Friese munt brengt recordbedrag op bij veiling

Een eeuwenoude munt uit Friesland heeft bij een veiling maar liefst 369.000 euro opgebracht. Nog nooit werd zoveel geld betaald voor een Friese munt. Sterker nog, het is volgens veilinghuis Heritage Auctions Europe (HAE) zelfs de duurste Nederlandse provinciale munt ooit.

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Het gaat om een gouden halve Filipsdaalder uit 1580, met op de voorkant een afbeelding van Filips II, de toenmalige koning van Spanje. Aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog stond de Spaanse vorst nog regelmatig afgebeeld op Nederlandse munten.

Het vorige record voor een Friese munt stond op 105.000 dollar, omgerekend bijna 95.000 euro. De opbrengst van de halve Filipsdaalder ligt daar bijna vier keer zo hoog boven. Dat meldt het veilinghuis aan persbureau ANP.

Bijna 150 jaar uit beeld

De munt is bijzonder zeldzaam. In Friesland werden destijds maar weinig halve Filipsdaalders geslagen. Volgens het veilinghuis zijn er tot nu toe slechts twee zilveren exemplaren uit Friesland bekend.

De gouden munt werd voor het laatst tentoongesteld in 1877 in Leeuwarden. Destijds maakte het bijzondere exemplaar deel uit van de collectie van baron Rengers, voormalig burgemeester van Leeuwarden.