Waterschapsbelasting stijgt opnieuw: dit ga jij betalen

Huishoudens, boeren en bedrijven gaan dit jaar opnieuw meer betalen aan waterschapsbelasting. De waterschappen verwachten in totaal 4,3 miljard euro op te halen, ruim 300 miljoen euro meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De hoogte van de heffing verschilt sterk per regio. Zo kan het bedrag dat je betaalt afhankelijk van je woonplaats honderden euro's per jaar schelen.

De waterschapsbelasting steeg het afgelopen jaar fors. Het geld wordt onder andere gebruikt om ons drinkwater schoon te houden. In de bovenstaande video vertelt afvalwatertechnoloog Manon wat er allemaal moet gebeuren om dat voor elkaar te krijgen.

Hoeveel een huishouden moet betalen, hangt af van de regio, de WOZ-waarde van de woning en het aantal bewoners. In het Friese Wetterskip Fryslân betaalt een meerpersoonshuishouden met een koopwoning gemiddeld 679 euro per jaar, terwijl dat bedrag in het Brabantse waterschap De Dommel slechts 370 euro is. Alleenstaanden betalen respectievelijk 474 en 206 euro per jaar.

Waterschap Waterschapsbelasting 2024 (€) Stichtse Rijnlanden 446,55 Hollands Noorderkwartier 542,31 Delfland 584,95 Aa en Maas 411,23 Brabantse Delta 477,30 De Dommel 370,14 Hollandse Delta 516,67 Rijnland 446,55 Schieland en Krimpenerwaard 477,45 Amstel, Gooi en Vecht 566,77 Hunze en Aa's 515,62 Noorderzijlvest 676,21 Limburg 497,43 Drents Overijsselse Delta 570,49 Rijn en IJssel 464,38 Rivierenland 524,62 Scheldestromen 597,65 Vechtstromen 494,48 Vallei en Veluwe 393,37 Zuiderzeeland 537,06 Wetterskip Fryslân 679,34

Ook boeren betalen fors

Ook boerenbedrijven dragen flink bij aan de waterschapsbelasting. De hoogte van hun heffing wordt onder meer bepaald door de waarde van hun opstallen en het aantal hectares grond. In het Hoogheemraadschap van Delfland betaalt een boer met 50 hectare grond en een bedrijfswaarde van 550.000 euro maar liefst 10.375 euro per jaar. In het waterschap Vallei en Veluwe ligt dat bedrag met 3.681 euro bijna drie keer lager.

De waterschappen gebruiken de inkomsten om waterzuivering en dijkbeheer te bekostigen, zoals het aanleggen en onderhouden van dijken en het zuiveren van afvalwater. De stijgende kosten zorgen ervoor dat de waterschapsbelasting de afgelopen vijf jaar met 41 procent is toegenomen.