Verkeersboete vergeten te betalen? Vanaf 2026 eerst een gratis herinnering

Geld

Vandaag, 20:49

Mensen die een verkeersboete niet op tijd betalen, krijgen vanaf 1 juli 2026 eerst een kosteloze herinnering. Demissionair minister David van Weel (Justitie) begint een proef om te zien of een herinnering helpt om alsnog de boete te betalen of een betalingsregeling te treffen.

Nu is het nog zo dat acht weken na ontvangst van de boete het bedrag met de helft wordt verhoogd. Die verhoging wil Van Weel voorkomen met een herinnering. De proefperiode bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) duurt anderhalf jaar. Na die tijd wordt geëvalueerd of de proef de gewenste resultaten heeft gehad.

ANP

