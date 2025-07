Bezwaar maken tegen verkeersboetes gehele dag niet mogelijk

Het is al de hele dag niet mogelijk om bezwaar te maken tegen verkeersboetes. Dit komt doordat het Openbaar Ministerie (OM) alle interne systemen los heeft gekoppeld van het internet. Dit is gebeurd na een waarschuwing van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Wanneer men weer bezwaar kan maken is nog niet duidelijk.

Het NCSC gaf vrijdag een waarschuwing af aan het OM dat er 'een kwetsbaarheid' in haar interne systeem zat. “Een grondige analyse van de OM-omgevingen heeft reden gegeven om aan te nemen dat er ook werkelijk gebruik is gemaakt van de deze mogelijke kwetsbaarheid”, bevestigd een woordvoerder van het OM.

Door het ontkoppelen van de interne systemen van het internet betekent onder andere dat OM-medewerkers niet meer in kunnen loggen van buiten een OM-locatie. Nu blijkt dus dat ook het Digitaal Loket Verkeer niet beschikbaar. Via dit systeem kunnen burgers en bedrijven bezwaar maken op verkeersboetes die zij ongegrond achten. Hoelang dit loket uit de lucht blijft is nog niet duidelijk. Het OM geeft sinds vrijdagochtend geen updates meer over de gevolgen en de aard van de mogelijke kwetsbaarheid.

