OM trekt stekker uit systemen na vrees voor hack via Citrix-lek

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag uit voorzorg al zijn interne systemen van het internet losgekoppeld. Aanleiding is een alarmerende waarschuwing van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), die wijst op een ernstige kwetsbaarheid in Citrix NetScaler, het systeem waarmee medewerkers inloggen op hun digitale werkomgeving.

Volgens een woordvoerder van het OM blijkt uit een "grondige analyse van de OM-omgevingen" dat er aanwijzingen zijn dat kwaadwillenden mogelijk al gebruik hebben gemaakt van het lek. Of er daadwerkelijk toegang is geweest tot vertrouwelijke gegevens, is vooralsnog onduidelijk. Medewerkers kunnen voorlopig niet inloggen. Wat dit betekent voor strafzaken of andere lopende processen, is nog niet bekend.

Kamervragen en zorgen over eerdere storing

Justitieminister David van Weel heeft de Tweede Kamer inmiddels geïnformeerd over het beveiligingsprobleem. In een interne melding zijn ook OM-medewerkers op de hoogte gesteld. De kwetsbaarheid in Citrix-systemen is al sinds juni bekend, met waarschuwingen vanuit het NCSC dat kwaadwillenden toegang kunnen krijgen tot delen van het systeem.

Het OM werd eind maart ook al getroffen werd door een ICT-storing, waarbij medewerkers eveneens dagenlang niet konden inloggen. Of deze nieuwe problemen een verband hebben met die eerdere storing, is nog niet duidelijk.

