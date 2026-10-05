Mogelijke discriminatie bij UWV: Vijlbrief wil zaak tot bodem uitzoeken

Minister Hans Vijlbrief van Sociale Zaken wil dat mogelijke discriminatie bij fraudeonderzoeken van het UWV tot de bodem wordt uitgezocht. Het AD en EenVandaag melden dat mensen met een biculturele achternaam vaker en hogere boetes krijgen. "Elke vorm van racisme en discriminatie is onaanvaardbaar", reageert Vijlbrief.

De media baseerden zich op een intern onderzoek en gesprekken met medewerkers. Vijlbrief zegt de signalen "uiterst serieus" te nemen en verwacht dat het UWV passende maatregelen neemt.

UWV biedt excuses aan

UWV-topman Abdeluheb Choho reageert ook op de berichtgeving. Hij noemt het "verwerpelijk dat door enkele medewerkers binnen UWV nog onderling discriminerende uitspraken worden gedaan. Wij bieden onze excuses aan iedereen die zich gediscrimineerd voelt of racistisch is bejegend."

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Het UWV stelt wel dat op basis van de genoemde analyse nog geen conclusies kunnen worden getrokken. De gebruikte gegevens en onderzoeksmethode zijn volgens de uitkeringsinstantie "onvoldoende geschikt". Een breder onderzoek loopt nog. De resultaten daarvan worden later dit jaar verwacht.

'Land van herkomst' in werkinstructie

Het AD meldde daarnaast dat het kenmerk 'land van herkomst' zichtbaar is geweest in een werkinstructie. Volgens het UWV werd dit kenmerk in 2020 officieel verwijderd, maar bleef het door onzorgvuldige administratie doorgestreept zichtbaar.

"Dit is de enige werkinstructie geweest waarin zo'n kenmerk nog zichtbaar is geweest", aldus het UWV. Volgens Choho worden signalen van mogelijke discriminatie altijd onderzocht en volgen daarna "passende maatregelen".