'UWV beboet mensen met niet-Nederlandse achternaam vaker en hoger'

Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen bij uitkeringsinstantie UWV vaker een boete en die boetes zijn gemiddeld ook hoger. Medewerkers van het UWV hadden zelf vermoedens dat mensen verschillend werden behandeld en trokken daarover aan de bel.

Het AD en EenVandaag deden vervolgens onderzoek naar de kwestie op basis van vertrouwelijke documenten. Daarnaast hadden ze gesprekken met medewerkers die stellen dat discriminatie en racisme onlosmakelijk verbonden zijn met het functioneren van de afdeling Handhaving.

Het gaat om onderzoeken van het UWV naar mensen die mogelijk hebben gefraudeerd. Daaruit blijkt een verschil tussen mensen met een Nederlandse en niet-Nederlandse achternaam bij het opleggen van boetes. Het UWV zegt dat verder onderzoek nodig is om de geconstateerde verschillen te verklaren. De uitkeringsinstantie biedt wel excuses aan.

Eerder discussie over afkomst bij fraudebestrijding

Ook bij de Belastingdienst speelde afkomst eerder een rol bij de aanpak van fraude. Tijdens de kinderopvangtoeslagaffaire werden mensen onterecht als fraudeur aangemerkt, met grote gevolgen.

Daarbij werden ook mensen met een andere nationaliteit getroffen.