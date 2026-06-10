Verbijstering over uitstel onderhoud wegen Noord-Nederland: 'Onacceptabel'

Rijkswaterstaat (RWS) stelt het onderhoud aan meerdere wegen in Noord-Nederland uit vanwege een tekort aan aan financiële middelen. De drie noordelijke provincies zijn verbijsterd dat het onderhoud aan rijkswegen in Drenthe, Groningen en Friesland voorlopig wordt stilgelegd. Ook verschillende politieke partijen zijn verrast door het nieuws.

"Als het kabinet zegt te investeren in een sterk Nederland en sterke regio's, dan hoort daar ook een betrouwbare infrastructuur bij. Het stilleggen van onderhoud aan de noordelijke rijkswegen staat daar haaks op", aldus de provincies in een gezamenlijke reactie. "Elke regio telt! Een kabinet dat ervoor kiest te bezuinigen op infrastructuur, kiest er bewust voor om problemen door te schuiven en regio's ongelijk te behandelen."

Onbegrijpelijk

Luciënne Boelsma-Hoekstra, CDA-Kamerlid, is enorm geschrokken van het nieuws. Ondanks dat het CDA in de coalitie zit, komt het toch als een verrassing. "Ik kom zelf uit het noorden en weet als geen ander dat we hartstikke afhankelijk zijn van de wegen. Het openbaar vervoer is veel minder bereikbaar. Ik snap het gewoon echt niet. We hebben vragen gesteld en het is nu aan het kabinet om een oplossing te vinden."

BBB-fractievoorzitter Henk Vermeer snapt dat er keuzes gemaakt moeten worden, maar vindt deze uitkomst onbegrijpelijk. "Terwijl er miljarden over de toonbank vliegen richting Defensie, Oekraïne, noodopvang. En dan is er niet eens geld om de eigen wegen te onderhouden. Wat heeft het voor zin om te investeren in tanks als ze straks door de eerste echte brug in Nederland zakken."

Veiligheid

Daarnaast maakt Vermeer zich zorgen om de afnemende veiligheid op de wegen als werkzaamheden uitgesteld worden. "Het is heel gevaarlijk. Het kan de veiligheid van de mensen in Noord-Nederland aantasten. Als wegen niet goed onderhouden worden, dan kan dat leiden tot ongelukken. Dat is onacceptabel."

Hier sluit PRO-Kamerlid Habtamu de Hoop zich bij aan. "Het is verbijsterend. We zien door het hele land dat wegen onderhouden moeten worden, maar dat er te weinig geld voor is. Maar als je besluit om geen geld uit te geven aan onderhoud in alleen Noord-Nederland vind ik schrikbarend. Ik ben teleurgesteld in de minister."

Prioriteiten

Bart Bikkers (VVD) geeft aan dat het kabinet druk bezig is met het prioriteiten stellen om keuzes te maken. "We gaan kijken waar het echt nodig is en waar we nu ons geld aan uitgeven. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat er gaten in de weg vallen in Noord-Nederland en de weg tussen Den Haag en Zoetermeer er prachtig bij ligt. Dat gaat niet gebeuren. Wat mij betreft is de keuze nog niet definitief."

Rijkswaterstaat zegt dat de uitgestelde werkzaamheden niet 'direct noodzakelijk' zijn.