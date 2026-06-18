Rijbewijs in tien jaar tijd zo'n duizend euro duurder geworden

Het halen van je rijbewijs is in nog geen tien jaar tijd zo'n duizend euro duurder geworden. Dat blijkt uit cijfers van het CBR. Een rijbewijs kost nu gemiddeld zo'n 3.320 euro.

Wessel Agterhof, woordvoerder van het CBR, laat donderdag aan Hart van Nederland weten dat de grootste stijging in kosten bij autorijlessen te zien is. "Er zijn gemiddeld 41 lesuren nodig voor het halen van het rijbewijs en een les kost gemiddeld 71 euro", aldus de woordvoerder.

Rijscholen roepen op tot verplichte rijlessen in een automaat. Lessen in handgeschakelde auto's zou 'zwaar achterhaald' zijn omdat er steeds minder van verkocht worden:

0:51 Rijscholen roepen op tot verplicht lessen in automaat, handgeschakelde auto's 'achterhaald'

Kosten examens

De kosten voor examens zijn flink gestegen. Zo betalen kandidaten voor het theorie-examen inmiddels 63 procent meer dan tien jaar geleden. Waar dat toen nog 31 euro kostte, is dat nu 50,50 euro.

Ook het praktijkexamen is duurder geworden. Daarvoor betaal je inmiddels ruim 140 euro, een stijging van 46 procent ten opzichte van tien jaar geleden.