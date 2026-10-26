Veel minder pakketjes van Shein en Temu naar Nederland

Sinds de invoering van strengere Europese regels voor e-commercezendingen van buiten de EU ontvangen Nederlanders flink minder pakketjes uit Azië. PostNL ziet dat het aantal internationale pakketjes, bijvoorbeeld van webwinkels als Shein en Temu, het afgelopen kwartaal met bijna 32 procent is gedaald.

"Aziatische webshops passen hun commerciële aanbod en logistieke processen aan en dit leidt tot verschuivingen in hun marktposities en een sterke daling van de marktvolumes", zegt topman Pim Berendsen. Wie een pakketje van buiten de EU koopt, betaalt sinds 1 juli 3 euro aan invoerrechten. Daar blijft het niet bij. In november komt er een extra toeslag van 2 euro voor dit soort pakketjes.

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Instroom brievenbuspakketten

PostNL zag het totale volume aan pakketten wel ruim 2 procent oplopen. Dat kwam door de instroom van brievenbuspakketten. Die vallen sinds de posttak is overgestapt op standaardbezorging in twee dagen onder de pakketdivisie.