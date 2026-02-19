Volg Hart van Nederland
Roep om actie tegen dropshippers, Bianca zit met 'stinkende sloffen' uit China

Vandaag, 22:44

Iedereen bestelt weleens iets online. Maar het is niet altijd duidelijk waar het product vandaan komt. Sommige Nederlandse webshops wekken de indruk dat ze Nederlands zijn, maar in werkelijkheid kan het product rechtstreeks uit China of een ander land komen. Misschien geen probleem, totdat er iets mis blijkt te zijn of je ontevreden bent over het product. Webshops blijken vaak lastig te bereiken en soms zijn de retourkosten zo hoog dat terugsturen niet loont.

Veel Nederlanders hebben het wel eens meegemaakt en zijn, al dan niet per ongeluk, gevallen voor een dropshipper. Bij 69% van de Nederlanders is het wel eens voorgekomen dat iets onverwachts uit een ver land kwam toen de bestelling arriveerde, dat blijkt uit ons Hart van Nederland panel.

Goedkope troep

Dat ondervond ook Bianca Poorthuis, die voor haar moeder orthopedische sloffen bestelde. De sloffen die ze thuis kreeg geleverd waren totaal niet wat ze had verwacht, het was goedkope troep, dus wilde ze ze terugsturen. Maar toen begon het gedonder. Bekijk haar verhaal in de video in dit artikel.

Door Redactie Hart van Nederland

