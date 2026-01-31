Volg Hart van Nederland
Papieren AH-koopzegelboekjes in huis? Tot deze einddatum kun je ze inleveren

Vandaag, 16:37

Heb jij ergens op zolder of in een oude keukenla nog een papieren koopzegelboekje van Albert Heijn liggen? Dan is dit het moment op te gaan zoeken. De supermarkt waarschuwt in de AH-app dat je nog maar een paar weken de tijd hebt om je geld te krijgen. Daarna is het écht voorbij.

Dat het ouderwetse likken en plakken uiteindelijk ging verdwijnen, was al langer bekend. Papieren koopzegels werden al sinds 1 januari 2021 niet meer uitgegeven. Maar nu is er ook een duidelijke einddatum vastgesteld voor het inleveren van volle en halfvolle boekjes: dinsdag 31 maart 2026.

Wie de boekjes wil inleveren is welkom bij de servicebalie, niet bij de reguliere kassa. Het gespaarde bedrag wordt vervolgens teruggestort op je rekening. Wil je het geld liever laten staan, dan kun je de geplakte zegels laten omzetten naar digitale koopzegels in de AH-app.

Wie heeft niet zijn eerste messen- of pannenset via een spaaractie van de supermarkt bij elkaar gespaard? Het is voor velen ook pure nostalgie, zo ook voor Petra uit Zwolle. Ze vertelt erover in de onderstaande video:

Petra spaarde duizenden punten met zegels: 'Ik heb mijn uitzet zo bij elkaar gespaard'
Petra spaarde duizenden punten met zegels: 'Ik heb mijn uitzet zo bij elkaar gespaard'

Door Redactie Hart van Nederland

