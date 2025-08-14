Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Remon wint voor de tweede keer Postcode Loterij: 'Dit verzin je niet'

Remon wint voor de tweede keer Postcode Loterij: 'Dit verzin je niet'

Geld

14 aug 2025, 20:22

Link gekopieerd

Het is voor veel mensen een droom om überhaupt eens de loterij te winnen, laat staan twee keer. Remon Piël uit Bussum is zo'n geluksvogel dat hij voor de tweede keer zo'n cheque in ontvangst mag nemen. Hij kan het zelf ook haast niet geloven: "Ik heb pas anderhalf jaar een lot op dit adres."

De eerste keer dat Remon won was twaalf jaar geleden. Toen viel het winnende lot op zijn thuisadres en werd er een bedrag van 83.333 euro bijschrijven. Nu, twaalf jaar later, valt het winnende weer op een adres van Remon. Deze keer niet op zijn woonadres, maar op zijn café elders in Noord-Holland. "Dit verzin je toch niet", vertelt de kroegeigenaar tegen Vandaag Inside. "Sommige mensen hebben blijkbaar het geluk aan hun kont, en ik ben toevallig zo’n iemand."

Pas anderhalf jaar lid

Een woordvoerder van de Postcode Loterij laat aan Vandaag Inside weten dat dit echt een unieke situatie is. "Het is wel eens gebeurd dat iemand op hetzelfde adres opnieuw won, maar op twee verschillende adressen is heel bijzonder." Remon kan het zelf ook niet geloven. "En dan te bedenken dat ik pas anderhalf jaar lid ben van de Loterij op dit adres."

Wat deze winst extra bijzonder maakt is het feit dat Remon het café heeft gekocht met het geld wat hij twaalf jaar geleden won. Wat hij gaat doen met het nu gewonnen bedrag? "Sowieso lekker op vakantie en volgende week dinsdag een grote barbecue geven voor mijn stamgasten. Ik word dan 49, dat kan er met mijn prijzengeld nu wel vanaf."

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Lees ook

Kansspelautoriteit waarschuwt voor illegale loterijen op Facebook
Kansspelautoriteit waarschuwt voor illegale loterijen op Facebook
Bijna helft Postcodeloterij-deelnemers speelt mee 'om geen spijt te krijgen als de straat wint'
Bijna helft Postcodeloterij-deelnemers speelt mee 'om geen spijt te krijgen als de straat wint'
Vrouw (76) gaat schuilen bij casino in Nijmegen en wint spontaan de jackpot
Vrouw (76) gaat schuilen bij casino in Nijmegen en wint spontaan de jackpot

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.