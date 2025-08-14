Remon wint voor de tweede keer Postcode Loterij: 'Dit verzin je niet'

Het is voor veel mensen een droom om überhaupt eens de loterij te winnen, laat staan twee keer. Remon Piël uit Bussum is zo'n geluksvogel dat hij voor de tweede keer zo'n cheque in ontvangst mag nemen. Hij kan het zelf ook haast niet geloven: "Ik heb pas anderhalf jaar een lot op dit adres."

De eerste keer dat Remon won was twaalf jaar geleden. Toen viel het winnende lot op zijn thuisadres en werd er een bedrag van 83.333 euro bijschrijven. Nu, twaalf jaar later, valt het winnende weer op een adres van Remon. Deze keer niet op zijn woonadres, maar op zijn café elders in Noord-Holland. "Dit verzin je toch niet", vertelt de kroegeigenaar tegen Vandaag Inside. "Sommige mensen hebben blijkbaar het geluk aan hun kont, en ik ben toevallig zo’n iemand."

Pas anderhalf jaar lid

Een woordvoerder van de Postcode Loterij laat aan Vandaag Inside weten dat dit echt een unieke situatie is. "Het is wel eens gebeurd dat iemand op hetzelfde adres opnieuw won, maar op twee verschillende adressen is heel bijzonder." Remon kan het zelf ook niet geloven. "En dan te bedenken dat ik pas anderhalf jaar lid ben van de Loterij op dit adres."

Wat deze winst extra bijzonder maakt is het feit dat Remon het café heeft gekocht met het geld wat hij twaalf jaar geleden won. Wat hij gaat doen met het nu gewonnen bedrag? "Sowieso lekker op vakantie en volgende week dinsdag een grote barbecue geven voor mijn stamgasten. Ik word dan 49, dat kan er met mijn prijzengeld nu wel vanaf."