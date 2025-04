Bijna helft Postcodeloterij-deelnemers speelt mee 'om geen spijt te krijgen als de straat wint'

"Bij de Postcode Loterij speel je mee met je postcode en winnen doe je daardoor ook samen met je buren. Dát is wat onze loterij bijzonder maakt: winnen doe je niet alleen, maar samen. Grote prijzen zoals onze PostcodeKanjer delen winnaars dan ook met elkaar, in plaats van dat dit naar 1 winnend lotnummer gaat. Dat is wat wij in onze communicatie benadrukken.

Goededoelenloterijen zijn al eeuwenoud en hebben één belangrijk doel: geld ophalen voor goede doelen. Loterijen, en dus ook onze organisatie, zijn altijd zonder winstoogmerk: onze hele opbrengst gaat naar goede doelen. Dit jaar geeft de Postcode Loterij 363 miljoen euro aan goede doelen.

Inmiddels zijn er ook Postcode Loterijen in 4 andere Europese landen. Samen zijn we een van de grootste donateurs aan goede doelen ter wereld, met dit jaar een bedrag van 969 miljoen euro voor goede doelen. Met het lagere verplichte afdrachtspercentage van nu 40 procent, halen we juist meer geld op voor goede doelen dan in de tijd dat dit nog 60 procent was. Het gaat immers niet om de procenten, maar om het bedrag dat naar goede doelen gaat.

Meespelen met de Postcode Loterij heeft aantoonbaar geen enkele relatie met gokgerelateerde problemen. De Postcode Loterij is een van de veiligste kansspelen ter wereld – zo blijkt uit onderzoek. Daarom is er ook een duidelijk onderscheid in bijvoorbeeld de wetgeving als het gaat om risicovolle gokspellen enerzijds (denk aan online casino’s en krasloten) en de veilige loterijen anderzijds.

En we maken daar uiteraard reclame voor, zoals iedereen die iets te verkopen heeft. Daarbij hebben wij er niets aan om mensen die er niet op zitten te wachten te benaderen. Mocht het zo zijn dat iemand ongewenst aanbiedingen per post van ons ontvangt, dan is het heel gemakkelijk om je uit te schrijven voor ongewenste post bij het onafhankelijk Postfilter.nl."