Rekening van 23.000 euro dreigt Amsterdams buurthuis de das om te doen

Al meer dan een eeuw is buurthuis Ons Genoegen een begrip in de Amsterdamse Jordaan. Generaties Amsterdammers kwamen er samen voor activiteiten, koffie of gewoon een praatje. Maar nu hangt er plotseling een donkere wolk boven het buurthuis: er ligt ineens een rekening van maar liefst 23.000 euro voor water, gas en elektriciteit van jaren geleden.

Vrijwilliger Greet de Rooij kan het nauwelijks geloven. "Tot november 2024 ik ineens een e-mail kreeg. Of we even 23.000 euro kunnen betalen omdat we een achterstand hebben met betalingen. Maar welke betalingen weet ik niet." Volgens haar is er nooit eerder post binnengekomen over deze kosten.

"Onze brievenbus wordt vaak kapot gemaakt en hebben we de afgelopen 8 jaar al zes keer moeten vervangen. Daardoor kwam de post nooit bij ons aan en hebben we er niks van meegekregen. Maar waarom stuurde ze dan nooit een mail? Want de mail over 23.000 euro kon wel digitaal verstuurd worden."

Buurt in actie

De buurt laat het buurthuis aan de Elandsstraat niet in de steek. Rolf Engels, eigenaar van een verfwinkel in de buurt, startte samen met zijn buurvrouw van de winkel Edison een inzamelingsactie. Flyers, posters en een QR-code moeten geld opleveren om het buurthuis te redden. "Toen ik dat hoorde bij mijn buurvrouw zijn we samen meteen actie gaan ondernemen," zegt Rolf. "Er hangen posters voor het buurthuis en veel Jordanezen die ik ken, vertellen over hun herinneringen. Het is gewoon een belangrijk punt in de Jordaan."

Inmiddels is er dankzij de acties al een bedrag opgehaald, maar de zorgen blijven groot. "Als we jaarlijks duizend euro overhouden als buurthuis mogen we echt in onze handen knijpen. Dat gebeurt gewoon bijna niet."

Proceskosten kwijtgescholden

De gemeente Amsterdam bevestigt dat er in november 2024 een e-mail is verstuurd met het openstaande bedrag. "Dat zijn rekeningen voor onder andere water, gas en elektriciteit, over de jaren 2020, 2021 en 2022. De gemeente heeft voorafgaand aan deze mail al meerdere brieven gestuurd over het uitblijven van betalingen. Het bleek dat deze brieven niet zijn aangekomen bij het buurthuis", laat een woordvoerder schriftelijk weten.

"Als gemeente koesteren wij onze buurthuizen en vinden we het van groot belang dat zij blijven functioneren", benadrukt de woordvoerder. De gemeente heeft daarom de proceskosten inmiddels kwijtgescholden. "Deze kosten bedragen 13.000 euro van het totaalbedrag. Er resteert nu nog een bedrag van 10.000 euro dat het buurthuis met behulp van inzamelingsacties en sponsoring probeert bijeen te brengen."