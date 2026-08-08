Nederlanders houden hand op de knip tijdens heetste dagen

Nederlanders hebben tijdens de extreme hitte in juni minder geld uitgegeven. Dat constateren onderzoekers van ABN AMRO op basis van transactiegegevens van klanten tijdens de hittegolf. Volgens de bank veranderden de bestedingen vooral op het platteland.

Gemiddeld daalde de consumptie tijdelijk met 4 procent. Er werden minder online aankopen gedaan en er werd ook minder geld uit de muur gehaald. Bij pinbetalingen was een dubbel effect te zien. In de eerste warme dagen werd juist meer met pin betaald dan normaal. Maar tijdens de allerheetste dagen, waarop de temperatuur tot ver boven de 30 graden uitkwam en code rood van kracht was, daalden de pinbestedingen sterk.

Minder getankt

Vooral buiten stedelijk gebied werd er minder brandstof getankt. Dat wijst er volgens ABN AMRO op dat mensen daar meer thuisbleven. Ook wonen daar relatief meer ouderen. Die volgen volgens de bank vaker het advies om fysieke inspanning tijdens de heetste uren van de dag te beperken.

In de steden bleven de pinbetalingen beter op peil. Daar werd juist meer gespendeerd in de horeca, die daar vaak ruimschoots aanwezig is. "Woningen in sterk stedelijke gebieden warmen bovendien vaak sterker op, waardoor de behoefte om buitenshuis verkoeling te zoeken groter kan zijn", schrijven de economen in hun zaterdag uitgebrachte rapport.

Volgens de data van ABN AMRO viel verder op dat de afname van de bestedingen voorbijging aan de supermarkt. In heel het land werden meer boodschappen gedaan bij de supermarkten, terwijl pinbestedingen bij de overige winkels terugliepen.