Steeds meer miljonairs in Nederland door stijgende huizenprijzen

Nederland telt opnieuw meer huishoudens met een vermogen van 1 miljoen euro of meer. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers. Op 1 januari 2025 telde Nederland ruim 574.000 miljonairshuishoudens, ruim 81.000 meer dan een jaar eerder.

Het aantal miljonairs in Nederland neemt al jarenlang toe. In de loop van 2024 zijn er volgens het statistiekbureau vooral meer miljonairs bijgekomen doordat de huizenprijzen zijn gestegen. Begin 2025 bezat 6,6 procent van de Nederlandse huishoudens meer dan 1 miljoen euro. Vooral in de gemeenten Bloemendaal en Laren zijn naar verhouding veel miljonairshuishoudens. Bijna twee op de vijf is miljonair in deze gemeenten.

Volgens het CBS heeft tweederde van de miljonairs een vermogen van 1 miljoen tot 2 miljoen euro. Een kwart van de miljonairs bezit 2 miljoen tot 5 miljoen euro. Een klein deel, 3 procent, heeft een vermogen van 10 miljoen euro of meer.

Ook meer miljardairs

Zakentijdschrift Quote kwam dinsdag ook met een nieuwe editie van de Quote 500. Dat is de jaarlijkse lijst met de vijfhonderd rijkste Nederlanders. Quote schat daarin dat het aantal miljardairs, oftewel het aantal Nederlanders met een vermogen van minstens 1000 miljoen euro, uitkomt op 56. Een jaar geleden schatte Quote nog dat er 52 Nederlandse miljardairs waren.

Het grootste deel van de bezittingen van miljonairs bestaat uit zogenoemd aanmerkelijk belang, dat wil zeggen dat zij minstens 5 procent van de aandelen van een bedrijf bezitten. Het aanmerkelijk belang is goed voor ruim een derde van het vermogen van miljonairs. De waarde van een eigen woning is in totaal 29 procent van het vermogen van Nederlandse miljonairs. Voor niet-miljonairs bestaat het grootste deel van het vermogen, in totaal bijna 80 procent, uit de waarde van de eigen woning.