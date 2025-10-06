HBO Max ook omhoog: dit zijn de nieuwe prijzen voor de streamingdienst

Het zijn dure tijden voor wie meerdere streamingdienstabonnementen heeft. Disney+ maakte al bekend de prijzen te verhogen, nu volgt ook een concurrent. Streamingdienst HBO Max gaat namelijk enkele euro's per maand meer kosten.

Dat heeft het Amerikaanse bedrijf laten weten in een mail aan klanten. In de mail valt ook te lezen waarom de prijsverhoging doorgevoerd gaat worden: "In het licht van de kosten van overnames, contentcreatie en productontwikkeling, zodat we kunnen blijven investeren in de kwaliteitscontent en de productervaring die we onze klanten willen bieden."

Het komt dus regelmatig voor dat (streaming)diensten de kosten laten stijgen, maar dit gaat regelmatig gepaard met flink wat gemopper. Neem bijvoorbeeld deze situatie van mei vorig jaar:

0:38 Slecht nieuws voor Formule 1-fans: Viaplay verhoogt de abonnementsprijs

Wat ga je betalen?

Net als bij concurrent Disney gaat het duurste abonnement de meeste euro's omhoog, drie om precies te zijn. Het basisabonnement, waarbij klanten eens in de zoveel tijd een verplicht reclameblok te zien krijgen, blijft gelijk in prijs. Het abonnement dat precies tussen die twee in zit, gaat met twee euro per maand omhoog.

Basic met reclame blijft 5,99 euro

Standaard-abonnement: gaat van 9,99 euro naar 11,99 euro

Premium-abonnement: gaat van 13,99 euro naar 16,99 euro

Ook klanten die er vroeg bij waren en bij de lancering van de dienst in Nederland direct een abonnement namen, gaan erop achteruit qua prijs. Ze behouden weliswaar de levenslange korting van 50% die destijds werd gegeven, maar het bedrag gaat wel omhoog naar 5,99 euro. Eerst was dit een euro minder.

HBO Max is - na een Amerikaanse lancering in 2020 - sinds maart 2022 beschikbaar en Nederland en staat bekend om het produceren van series met een flink budget. Grote titels zijn onder anderE The Last of Us, The White Lotus en Game of Thrones en diens spin-off House of the Dragon.