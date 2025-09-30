Wie jarig is wordt getrakteerd: op deze manier vier jij je verjaardag gratis

Grote kans dat jij iemand kent die op 30 september jarig is: dan zijn namelijk de meeste Nederlanders jarig. Je verjaardag vieren zonder zelf geld uit te geven? Dat kan! Veel winkels zetten hun klanten in het zonnetje met gratis extra’s. Van taart tot koffie, en van snacks tot kleine cadeautjes.

Met een beetje voorbereiding is je verjaardag een dag waarop je jezelf trakteert. Rustig wakker worden met een gratis koffie bij Starbucks en ontbijten doe je natuurlijk met taart. Die scoor je bij La Place, HEMA of IKEA. Zo begin je je dag goed terwijl je je portemonnee thuis kan laten.

Onder de douche of tijdens je ochtendroutine kun je genieten van een klein cadeautje van Rituals, Etos of Douglas. Veel van deze winkels zorgen voor een mini-verrassing als je jarig bent voor een extra dosis selfcare.

Voor ieder wat wils

Heb je behoefte aan nóg meer ontspanning? Dan kan je in Haarlem een dagje gratis naar de spa. Als je je nieuwe levensjaar wil inluiden met wat meer actie en adrenaline, dan kan je met korting naar veel attractieparken. Toverland is zelfs gratis. Als je honger hebt gekregen van deze kadosafari, dan heb je geluk. Subway trakteert op koek en bij de McDonald’s kan je een gratis burger, kipnuggets of McFlurry ophalen.

Als je minder tijd hebt omdat je bijvoorbeeld de hele dag moet werken, niet getreurd. Je kan er alsnog een bijzondere avond van maken. Op veel plekken eet de jarige voor niks, en daarna kan je gratis een filmpje pakken bij Kinepolis.

Voorwaarden

Let wel op: veel cadeautjes en gratis snacks krijg je alleen als je vooraf lid bent van een klantenprogramma, nieuwsbrief of spaarsysteem.

Soms gelden er ook extra voorwaarden. Bij sommige restaurants moet je reserveren, en eet je pas gratis als je met drie betalende tafelgenoten komt. Meld je daarom op tijd aan bij je favoriete winkels en horeca, vul je geboortedatum in en check welke vouchers of aanbiedingen die dag geldig zijn. Ook is het handig om een identiteitsbewijs mee te nemen: sommige plekken controleren of je wel écht jarig bent.