Gerrit vreest door wegenbelasting: "Moet ik mijn camper wegdoen?"

Een gevoel van vrijheid en vakantie, voor veel camperbezitters in ons land bestaat er niets mooiers dan dat. Voor een kleine groep vakantievierders, veelal in de pensioenleeftijd, staat deze vorm van vakantievieren onder druk door een verdubbeling van de wegenbelasting voor campers sinds 1 januari.

Op Hemelvaartsdag staat de 69-jarige Gerrit Dokters uit Nijverdal samen met zijn vrouw Marijke op een kleine camperplaats in het Overijsselse Geesteren te genieten van de vakantie, ondanks het grijze weer. Ze doen niets liever dan erop uit te trekken met hun Volkswagen LT28, de vraag is alleen nog voor hoelang.

Rustiger

Gerrit: "Wij zijn van ongeveer 90 euro in de maand nu 180 euro in de maand gaan betalen. We hebben nu zoiets we nog gaan even aankijken of het voor ons nog wel voor te houden is", vertelt hij tegen Hart van Nederland. Wij hebben in 2009 onze camper gekocht, die was toen 15 jaar jaar oud. We zijn er zuinig op, rijden er al jaren mee. Het is voor ons echt belangrijk. Als we deze weg moeten doen, daar zou ik wel wakker van liggen.”

Volgens Desirée Lohuis van Reensboer Recreatie, de camperplek waar Gerrit staat, is het aanzienlijk rustiger sinds de verhoging van de wegenbelasting voor campers. “Nu met Hemelvaart kom ik wel vol. Ik merk de rest van de tijd wel dat er meer plekken leeg blijven.”

Gegroeid

Volgens Joris van Zoelen van Tweedehandscamper.nl is er sprake van een dip: “Wij zien dat het aantal campers dat te koop wordt aangeboden is gegroeid. Veel mensen voor wie de verhoging van de wegenbelasting te gortig is geworden zetten ‘m te koop. Alleen, dat is nu even een dipje. Die markt trekt wel bij. Het gaat ook om één specifieke groep mensen in mijn ogen namelijk de ouderen. Tussen de tien en twintig procent.”

Gerrit en Marijke denken nog even goed na de komende maanden over wat ze moeten doen. “Tja, de camper wegdoen, hoe gaan we dat doen? Ik lees dat veel mensen hun camper weg doen dus er is veel aanbod. Een verkoop levert ons amper iets op”, aldus Gerrit.