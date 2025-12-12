'Jaarlijks tot wel 380 miljoen euro aan cadeaubonnen niet gebruikt'

Nederlanders laten massaal cadeaubonnen ongebruikt liggen. Verzilveren blijkt vaak te moeilijk, kaarten worden vergeten of zijn maar beperkt geldig. De Consumentenbond gaat namens 150 klagers actie ondernemen tegen een van de kaartuitgevers.

Dat stelt het WNL-programma Stand van Nederland in een uitzending die vrijdagavond te zien is op NPO2. In die uitzending vertelt salesmanager Karin van Oevelen van cadeaubonnenplatform YourGift dat waarschijnlijk 19 tot 20 procent van de kaarten ongebruikt blijft. Een branchewoordvoerder houdt dit percentage op 10 procent. Het komt hoe dan ook neer op een gigantische som geld: 190 tot wel 380 miljoen euro gaat - voor de ontvangers van de kaarten - in rook op.

Dagvaarden

Voor een vergeten kaart is de eigenaar zelf verantwoordelijk. Maar bonnen verliezen ook hun waarde door een beperkte geldigheid of omdat het voor de gebruiker te lastig is om deze te verzilveren. Veel klachten komen er binnen over 'belevenisbonnen' van onder meer Wonderbox en Bongo. Van Oevelen: "Er zijn partijen die een verdienmodel zien in cadeaukaarten die niet ingewisseld worden, die maken besteding heel ingewikkeld. Dat is niet waar wij voor staan en ik hoop dat ze zichzelf uit de markt prijzen."

Naar aanleiding van een eerdere klacht van de Consumentenbond hebben beide merken naar eigen zeggen aanpassingen doorgevoerd. De bond zegt in het programma echter dat deze aanpassingen niet voldoende zijn geweest en dat daarom vervolgstappen nodig zijn. Dit doet de Consumentenbond namens 150 klagers. "We gaan eerst nog in gesprek, maar leidt dat niet tot resultaat, dan gaan we ze dagvaarden."

In 2024 deed de Consumentenbond onderzoek naar verzilveren van cadeaubonnen. Daaruit bleek dat in de vijf voorgaande jaren maar liefst vier op de tien Nederlanders bonnen lieten verlopen.