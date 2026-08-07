Brandstofprijs daalt verder, keuze tankstation scheelt tot 25 cent

Goed nieuws voor automobilisten: tanken is vrijdag opnieuw goedkoper geworden. Een liter Euro95 en diesel daalden beide met bijna 3 cent in prijs. Sinds maandag is benzine daarmee ruim 7 cent goedkoper geworden en diesel zelfs 9 cent, blijkt uit cijfers van consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers.

Een liter Euro95 kost vrijdag volgens de adviesprijs 2,549 euro. Voor diesel is dat 2,567 euro per liter.

Tanken in België is vanaf woensdag een stuk goedkoper geworden:

8:41 Tanken in België nu gemiddeld 73 cent goedkoper

Tankstation kiezen kan flink schelen

De genoemde bedragen zijn adviesprijzen en die worden vaak alleen bij tankstations langs de snelweg gevraagd. Wie goed kijkt waar hij tankt, kan nog veel goedkoper uit zijn. Volgens de Autoriteit Consument & Markt kan de keuze voor een tankstation in veel gevallen ongeveer 25 cent per liter schelen.

De daling aan de pomp volgt op lagere olieprijzen eerder deze week. Die gingen omlaag door de hoop op een mogelijke heropening van de Straat van Hormuz, een belangrijke vaarroute voor het wereldwijde olietransport. Of die vaarroute daadwerkelijk weer volledig opengaat, is nog onzeker.