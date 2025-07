Staatssecretaris opgelucht over deal met VS, maar vreest gevolgen voor Nederland

Staatssecretaris Hanneke Boerma (Buitenlandse Handel) is "opgelucht" dat er een handelsdeal is gesloten tussen de Europese Commissie en de Verenigde Staten. Daarmee is op het nippertje een handelsoorlog voorkomen. "Een onvoorspelbare handelsoorlog was in niemands belang geweest", zegt de NSC-politica op X.

Toch plaatst ze ook kanttekeningen. Boerma noemt de afgesproken 15 procent importheffing op de meeste Europese producten "niet ideaal". Ze waarschuwt dat het akkoord nog steeds flinke gevolgen kan hebben voor Nederlandse exporteurs. "We realiseren ons dat dit grote impact kan hebben op bedrijven in Nederland", aldus Boerma.

Boerma hoopt op verdere verlaging tarieven

De bewindsvrouw hoopt dat de deal de deur openzet voor verdere gesprekken met Washington. Wat haar betreft is dit slechts een tussenstap. "Een goede en stabiele trans-Atlantische relatie blijft ons uitgangspunt", schrijft ze. Ze wil dat de Europese Commissie blijft proberen de invoertarieven verder omlaag te krijgen.

De deal kwam tot stand vlak voor de deadline van 1 augustus. President Trump dreigde eerder met tarieven van 30 procent op Europese goederen als er geen akkoord zou komen. Nu is dat afgewend, maar voor veel Nederlandse bedrijven blijven de gevolgen nog onduidelijk.

Hart van Nederland/ANP