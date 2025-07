Trump sluit deal met EU: importheffing van 15 procent op Europese producten

De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij een handelsakkoord heeft bereikt met Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. Volgens hem is het "een goede deal voor iedereen". Ook Von der Leyen noemt het akkoord een "goede deal" en stelt dat het “stabiliteit” brengt in de handelsrelatie tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie.

Het gesprek vond plaats op Trumps golfresort in Turnberry, Schotland. Wat er exact besproken is, is nog niet volledig duidelijk, maar opvallend is dat beide partijen akkoord zijn gegaan met een algemene importheffing van 15 procent op de meeste goederen uit de EU, lager dan de 30 procent waar Trump eerder mee dreigde. Trump had de EU eerder een deadline opgelegd: vóór 1 augustus moest er een akkoord liggen.

Wat betekent dit voor Nederlandse handel?

Nederland is een belangrijke exporteur van producten naar de Verenigde Staten. Denk aan landbouwgoederen, bloemen, chemie en technologie. Als de VS straks 15 procent invoerbelasting heft op Europese producten, kunnen die een stuk duurder worden voor Amerikaanse kopers. Dat kan Nederlandse bedrijven raken die veel zakendoen met de VS.

Bekijk er meer over in deze video uit Nieuws van de Dag, waarin door onder meer Annemarie van Gaal wordt gesproken over de gevolgen van de eerder gevreesde 30 procent importheffingen:

5:03 Spanning tussen VS en EU stijgt door Trumps dreigementen

Hart van Nederland/ANP