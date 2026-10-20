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Tientallen Nederlanders in problemen door noodweer Spanje

Overig buitenlands nieuws

Vandaag, 11:22

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Alarmcentrales hebben tot nu toe tientallen meldingen gekregen van Nederlanders die in Spanje in de problemen zijn gekomen door noodweer. SOS International kreeg maandag rond de veertig telefoontjes, zegt directeur Violette Hasselmeijer.

De meldingen kwamen onder meer uit Ibiza, Alicante, Mallorca, Valencia en Lloret de Mar. Mensen gaven aan dat ze bijvoorbeeld niet weg konden komen door overstromingen of dat hun auto was weggespoeld of beschadigd.

Beschadigde auto's

Bij Eurocross zijn zo'n tien meldingen binnengekomen van Nederlanders in Spanje die hulp nodig hadden. Het ging ook hier om mensen van wie de auto's zijn beschadigd door de overstromingen en om mensen die vragen hadden over extra reis- en verblijfkosten. De meldingen kwamen onder meer uit de buurt van Valencia en vanaf de Balearen, laat een woordvoerster van de alarmcentrale weten.

De zware regen aan de oostkust van Spanje leidde tot flinke overstromingen, waarbij zeker vier mensen om het leven kwamen.

Ben jij momenteel in Spanje en heb je last (gehad) van het noodweer? We komen graag met je in contact. Stuur ons een WhatsApp-bericht met je verhaal en foto's of video's via 06 29 52 41 96.

Door ANP

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