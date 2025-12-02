'Zeilboot Nederlands gezin aangevallen door orka's voor Portugese kust'

Voor een Nederlands gezin dat aan het zeilen was bij het Portugese Nazaré is een rustige nacht ineens omslagen in pure spanning. Terwijl ze in het donker over zee voeren, begon hun zeilboot plotseling hevig te schudden. Op dat moment drong het tot hen door dat ze te maken hadden met orka's, melden Portugese media.

Het gebeurde voor de kust van Nazaré, een gebied dat wereldwijd bekendstaat om zijn torenhoge golven. De afgelopen jaren zijn daar meerdere meldingen gedaan van orka's die boten opzoeken. Soms duwen ze schepen uit koers, andere keren rammen ze de romp meerdere keren achter elkaar.

Harde klappen

Ook nu voelde het gezin in korte tijd verschillende harde klappen tegen hun boot. "Plotseling voelden we dat onze boot erg aan het bewegen was. De boot werd heen en weer geschud. Toen beseften we dat we werden aangevallen door orka's", zegt een vrouw uit het gezin tegen Correio de Manha.

Het gezin kwam met de schrik vrij. De familie kon veilig naar de kust zeilen.

Ook vorige maand werden Nederlandse zeilers aangevallen door orka's. Toen gebeurde dat voor de Spaanse kust.