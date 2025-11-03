'Nederlandse zeilers aangevallen door orka's voor Spaanse kust'

Een zeilboot met drie Nederlanders aan boord is aangevallen door een groep orka's. Dat meldt De Telegraaf maandagmiddag. Het incident gebeurde voor de Spaanse kust.

De opvarenden ontdekten voor de kust van Frankrijk dat de zeilboot flink was beschadigd door de orka's en niet meer verder kon varen. Ze schakelden hulp in. De boot moest worden weggesleept ter hoogte van Cherbourg, in het noordwesten van Frankrijk. Eenmaal uit het water kan de boot gerepareerd worden.

Afgelopen periode zijn meerdere boten voor de Spaanse en Portugese kust aangevallen door orka's. Volgens wetenschappers zouden de dieren als spelletje tegen de boten bonken om de verveling tegen te gaan, schrijft de krant.