Nederlander gewond bij dodelijke schietpartij in Mexico

Vandaag, 12:54

Door de schietpartij in de Mexicaanse stad Teotihuacán is maandag een Nederlander gewond geraakt, meldt het Duitse persbureau dpa op basis van de Mexicaanse autoriteiten. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is bekend met de zaak, maar omdat er niet om consulaire bijstand is gevraagd, kan een woordvoerder niets zeggen over slachtoffers.

Maandag schoot een man op meerdere toeristen bij de toeristische piramides in de oude Mexicaanse stad. Daarbij doodde hij een Canadese vrouw en verwondde zeven anderen voordat hij zelfmoord pleegde, meldden lokale autoriteiten. Zes anderen raakten gewond door een val. Het motief van de schutter is onbekend.

Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Een 6-jarig kind uit Colombia en een 13-jarig Braziliaans meisje raakten gewond.

Heb je gevoelens over zelfdoding? Praten kan opluchten. Je kan 24 uur per dag, zeven dagen per week anoniem chatten via 113.nl of bellen met 113 of 0800-0113 (gratis).

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

'Nederlanders gestrand door kartelgeweld in Mexico'
'Nederlanders gestrand door kartelgeweld in Mexico'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

