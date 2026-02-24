'Nederlanders gestrand door kartelgeweld in Mexico'

Het geweld in Mexico na de dood van drugsbaron El Mencho raakt ook Nederlandse toeristen. Dat meldt De Telegraaf. De 66-jarige Frida Heij uit Apeldoorn zit met haar man vast in Barra de Navidad, nadat haar terugvlucht werd geannuleerd door het oplaaiende kartelgeweld.

"Je kunt de weg niet meer op, want je riskeert dat ze je uit je auto trekken en die in brand steken", zegt Frida tegen De Telegraaf. De enige weg naar het vliegveld van Manzanillo zou zijn geblokkeerd door brandende voertuigen. "Gelukkig zijn we nog niet op de luchthaven als de auto’s in brand worden gestoken, want dan is er geen weg terug naar ons appartement."

Wegen geblokkeerd door brandende auto's

Volgens Frida blijven restaurants en overheidsgebouwen dicht. Ze ziet zelf geen explosies, maar noemt de sfeer beklemmend. Mogelijk kan ze dinsdag alsnog naar huis vliegen, al is dat onzeker.

Ook de Nederlandse Astrid van Dam (50), die al 27 jaar in Puerto Vallarta woont, ziet hoe de situatie uit de hand loopt. "Dit is erg ongebruikelijk voor deze stad. Je weet dat er iets speelt, maar je merkt er nauwelijks iets van. De schaal waarop het nu onrustig is, heb ik in al die jaren nog niet eerder gezien.”

Ministerie waarschuwt Nederlanders

Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt Nederlanders in meerdere deelstaten om binnen te blijven. In totaal zijn zeker 74 mensen om het leven gekomen. Op sociale media delen toeristen massaal beelden van branden in steden als Jalisco en Puerto Vallarta.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) laat aan Hart van Nederland weten dat er nog geen hulpverzoeken zijn binnengekomen. Wel kreeg het ministerie meerdere telefoontjes van mensen die om extra informatie vroegen, bijvoorbeeld over het reisadvies voor Mexico.

BuZa adviseert Nederlanders die vragen hebben om contact op te nemen met hun reisorganisatie voor meer duidelijkheid.