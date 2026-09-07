OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Jetten: winst Duitse radicaal-rechtse partij AfD zorgwekkend

Overig buitenlands nieuws

Vandaag, 13:20

Premier Rob Jetten vindt de verkiezingsoverwinning van de radicaal-rechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt een "wake-upcall" voor de politiek. "De Duitse kiezer heeft natuurlijk altijd gelijk, ook bij de Duitse verkiezingen. Tegelijkertijd is het zorgwekkend dat een partij met extreme standpunten, waar ook pro-Russische sentimenten in zitten, het zo goed heeft gedaan."

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Jetten reageerde op de verkiezingsuitslag tijdens een werkbezoek aan de Zeeuwse plaats Sluiskil. "Welke lessen trek je daaruit en hoe kan je het beter doen, ook voor de Duitse kiezer?", moeten Duitse politici en bestuurders zich volgens de D66-premier afvragen na deze verkiezingsoverwinning.

Zorgen en felicitaties

Ook in de rest van Europa is bezorgd gereageerd op de overwinning van AfD. Franse en Poolse ministers noemden het een zorgwekkend signaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán sprak juist van een "grootse nacht voor Duitsland en Europa" en heeft AfD gefeliciteerd.

Door ANP

Lees ook

Radicaal-rechts groeit, centrumrechts blijft grootste in Europa
Verkiezingen
Radicaal-rechts groeit, centrumrechts blijft grootste in Europa
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.