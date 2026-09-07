Jetten: winst Duitse radicaal-rechtse partij AfD zorgwekkend

Premier Rob Jetten vindt de verkiezingsoverwinning van de radicaal-rechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt een "wake-upcall" voor de politiek. "De Duitse kiezer heeft natuurlijk altijd gelijk, ook bij de Duitse verkiezingen. Tegelijkertijd is het zorgwekkend dat een partij met extreme standpunten, waar ook pro-Russische sentimenten in zitten, het zo goed heeft gedaan."

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Jetten reageerde op de verkiezingsuitslag tijdens een werkbezoek aan de Zeeuwse plaats Sluiskil. "Welke lessen trek je daaruit en hoe kan je het beter doen, ook voor de Duitse kiezer?", moeten Duitse politici en bestuurders zich volgens de D66-premier afvragen na deze verkiezingsoverwinning.

Zorgen en felicitaties

Ook in de rest van Europa is bezorgd gereageerd op de overwinning van AfD. Franse en Poolse ministers noemden het een zorgwekkend signaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán sprak juist van een "grootse nacht voor Duitsland en Europa" en heeft AfD gefeliciteerd.