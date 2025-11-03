Terug

Roemenië krijgt 18 Nederlandse F-16' s voor 1 euro (in plaats van 65 miljoen)

Oekraïne

Vandaag, 17:35

Roemenië krijgt 18 Nederlandse F-16's voor het symbolische bedrag van 1 euro, meldt demissionair staatssecretaris Gijs Tuinman (Defensie) maandag. De gevechtsvliegtuigen zijn al in Roemenië, waar ze worden gebruikt voor de opleiding van Roemeense en Oekraïense vliegers.

Nederland had al eerder aangegeven de vliegtuigen te willen overdragen aan Roemenië. Ze worden gebruikt op het enige opleidingscentrum voor F-16's (EFTC) in Europa dat twee jaar geleden werd opgericht.

In ruil voor de gevechtsvliegtuigen belooft Roemenië om voor een periode van acht jaar de helft van de opleidingscapaciteit van het EFTC beschikbaar te stellen voor vliegers uit Oekraïne. Nederland heeft de regering in Kyiv 24 F-16's gegeven als steun in de strijd tegen Rusland.

De waarde van de toestellen, reservedelen en simulatoren bedraagt 65 miljoen euro, aldus de staatssecretaris in een brief aan de Kamer.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

