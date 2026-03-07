Nederlanders al bijna week vast in Thailand na escalatie Midden-Oosten

'Amazing Thailand'. Zo heette de groepsreis die vijfentwintig Nederlanders samen aangingen, georganiseerd door reisorganisatie TUI. De afloop lijkt echter iets minder 'amazing' te worden. De groep zit namelijk al bijna een week vast in Thailand. Dat heeft alles te maken met de veiligheidssituatie in het Midden-Oosten.

Afgelopen maandag zou de groep Nederlanders vanuit Bangkok terugvliegen naar Amsterdam, met een overstap in Dubai. Door de escalatie in het Midden-Oosten is de veiligheidssituatie dusdanig verslechterd dat het niet veilig is om via Dubai terug te reizen. Daardoor zitten Corine Polak en Nanny van Eck, samen met drieëntwintig medereizigers, nu al bijna een week vast in een hotel in Bangkok.

De vakantie van George Deswijzen en zijn gezin in Dubai veranderde vorig weekend in een nachtmerrie. Hij vertelde er maandag over in de 538 Ochtendshow:

4:36 Familievakantie naar Dubai verandert in nachtmerrie voor George Deswijzen en zijn gezin

Concreet plan ontbreekt

Reisorganisatie TUI zegt met man en macht bezig te zijn met een oplossing, maar tot dusver tast de groep nog in het duister als het gaat om concrete plannen, vertelt Corine. Die onduidelijkheid is frustrerend en de groep snakt naar duidelijkheid. Ondanks de onvrijwillige verlenging van de vakantie blijft de sfeer in de groep vooral positief. "Al is het soms lastig om altijd kalm te blijven", zegt Corine.

De groep loopt tegen een aantal vervelende situaties aan nu de terugreis steeds verder wordt uitgesteld. Zo vertellen Corine en Nanny dat sommige mensen afhankelijk zijn van medicijnen, bijvoorbeeld voor de bloeddruk, en geen rekening hadden gehouden met een veel langer verblijf in het buitenland. Daarnaast moeten mensen ook gewoon weer op hun werk verschijnen. Er is zelfs een reiziger die eigenlijk alweer naar school moet.

Ondanks de vervelende situatie waarin de groep nu is beland, realiseert de groep dat het eigenlijk niet mag klagen. Ze zitten in een veilig gebied en zijn daar heel dankbaar voor. De onduidelijkheid en uitzichtloosheid van de situatie wekt echter wel irritatie: "we begrijpen dat mensen in getroffen gebieden voorrang krijgen, maar laat ons niet zo lang in onzekerheid en kom met een concreet plan" ventileert Corine aan het adres van TUI.

Heft in eigen handen

Sommige deelnemers aan de groepsreis zijn klaar met de onzekerheid en nemen het heft in eigen handen. Zij kijken naar alternatieve manieren en routes om terug naar Nederland te komen. Maar ook daar ontkom je niet aan onzekerheid vanwege de spanningen in de regio. Bovendien hangt daar een stevig prijskaartje aan. "Vliegtickets gaan voor vier- à vijfduizend euro weg", zucht Nanny.