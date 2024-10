Hoofdkantoor Booking.com in Amsterdam beklad en vernield

Het hoofdkantoor van hotelboekingssite Booking.com in Amsterdam is in de nacht van zondag op maandag beklad en zwaar beschadigd geraakt. De politie bevestigt berichtgeving door lokale media daarover. Tientallen ruiten en deuren zijn vernield. Ook is het pand beklad met een rode vloeistof.

Volgens een politiewoordvoerder zitten er meerdere personen achter de actie. Wie dat zijn, is niet bekend. Er is geen tekst achtergelaten. Er is ook nog niemand aangehouden.

Booking.com zegt bezig te zijn de schade bij de ingang van het gebouw op te ruimen. "We zijn geschrokken van hoe we ons kantoor aantroffen vanmorgen en op dit moment heeft de veiligheid van onze werknemers onze hoogste prioriteit. We evalueren samen met de politie, die de situatie verder onderzoekt", laat een woordvoerder weten in een korte reactie.

Bij het gebouw van Booking.com in het centrum van Amsterdam zijn in het verleden vaker protestacties geweest, onder meer door pro-Palestijnse activisten, die vinden dat Booking moet stoppen met het verhuren van vakantiehuizen op de Westelijke Jordaanoever. Ook klimaatactivisten hebben in het verleden actie gevoerd bij het gebouw.

ANP