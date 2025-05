Veldkamp uit kritiek op Israël: hulp aan Gaza is ‘onvoldoende en gebrekkig’

Minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken, NSC) uit scherpe kritiek op de verklaring van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat de humanitaire hulp aan Gaza wordt hervat. Volgens Veldkamp is de toezegging om slechts een “minimale hoeveelheid hulp” toe te laten “gebrekkig en volstrekt onvoldoende”.

“In de catastrofale situatie waarin Gaza verkeert, is juist massale humanitaire hulp onmiddellijk noodzakelijk om voedselnood en menselijk lijden te verlichten,” aldus de minister. Hij roept daarnaast opnieuw op tot een direct staakt-het-vuren en eist dat Hamas alle gijzelaars vrijlaat.

Eerder sprak minister Veldkamp over het bezoek van Wilders aan Israël.

Eerste stap

Ook hulporganisaties zoals UNICEF en CARE reageren terughoudend op de Israëlische mededeling. Hoewel ze de stap erkennen als een begin, benadrukken zij dat er veel meer nodig is. Naast voedsel vragen zij aandacht voor medische zorg, schoon drinkwater, medicijnen en voeding tegen acute ondervoeding.

Het Nederlandse kabinet neemt de laatste tijd een kritischere houding aan ten opzichte van Israël. Minister Veldkamp stuurde recent een brief aan EU-buitenlandchef Kaja Kallas met het verzoek om te laten onderzoeken of Israël zich nog houdt aan het Associatieverdrag met de EU. Hij stelt dat Israël waarschijnlijk de bepalingen over mensenrechten en democratische beginselen schendt.

Hoewel Veldkamp niet wil spreken van een koerswijziging, omdat het kabinet intern al langer soortgelijke zorgen zou uiten, is de aangescherpte toon niet onopgemerkt gebleven. PVV-leider Geert Wilders en enkele PVV-ministers bekritiseerden de gang van zaken en vonden dat de brief onvoldoende was afgestemd binnen het kabinet.

