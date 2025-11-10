Terug

Veelbesproken docent Harry Pettit weg bij Radboud na maandenlange controverse

Gaza-conflict

Vandaag, 16:22

Universitair docent Harry Pettit, die de afgelopen jaren vaker in het nieuws kwam vanwege zijn omstreden uitspraken over de oorlog in Gaza, verlaat de Radboud Universiteit in Nijmegen. Volgens de universiteit is dit "na een intensief traject van maanden" in goed overleg besloten.

In oktober schreef Pettit op X dat het tijd is om "af te maken waar de Palestijnen op 7 oktober mee begonnen zijn" en dat hij niet stopt tot Israël "verdwenen" is. Daarmee verwees hij naar de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023, waarbij meer dan duizend Israëlische burgers omkwamen en honderden mensen werden gegijzeld. Demissionair onderwijsminister Gouke Moes riep de universiteit op om aangifte tegen Pettit te doen.

Pro-Palestijnse activisme

Pettit, universitair docent sociale geografie, was ook betrokken bij bezettingen van universiteitsgebouwen. De Radboud Universiteit stelt dat hij "uitingen heeft gedaan die niet in lijn zijn met de gedragscode van de universiteit. De heer Pettit ziet dat anders."

Er werd eerder op de Nijmeegse universiteit geprotesteerd tegen de oorlog in Gaza. De politie maakte een einde aan de bezetting:

Bezette Radbouduniversiteit ontruimd door politie
Bezette Radbouduniversiteit ontruimd door politie

Samen met andere betogers eiste Pettit dat de universiteit alle banden met Israël zou verbreken. Hij beschuldigt het land, dat hij consequent 'israel' schrijft, van een zionistische genocide tegen Palestijnen. Daarnaast was hij actief in de groep Situating Palestine, die pro-Palestijnse lezingen organiseert. Zo probeerde hij vorig jaar Mohammed Khatib van de beweging Samidoun naar Nijmegen te halen, maar Khatib kreeg een inreisverbod.

Petitie

In oktober kwam er een petitie tegen Harry Pettit die binnen twee weken 10.000 keer ondertekend werd. Ondertekenaars riepen de universiteit op om zich "publiekelijk te distantiëren van de genoemde uitspraken" en aangifte te doen tegen de docent om mogelijke strafbare feiten. Ook verzochten ze de universiteit om Pettit tijdelijk te schorsen. Ondertussen staat de teller op ruim 20.000 handtekeningen en zijn er maatregelen genomen tegen de docent.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

10.000 handtekeningen voor maatregelen tegen Radboud-docent Pettit
10.000 handtekeningen voor maatregelen tegen Radboud-docent Pettit

