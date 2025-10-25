10.000 handtekeningen voor maatregelen tegen Radboud-docent Pettit

Een petitie waarmee de Radboud Universiteit in Nijmegen wordt opgeroepen om maatregelen te nemen tegen docent Harry Pettit is ruim 10.000 keer ondertekend.

Volgens de petitie hebben uitingen die Pettit eerder deze maand deed "bij velen gevoelens van angst en onveiligheid veroorzaakt". Pettit schreef onder meer op X dat het tijd is om 'af te maken waar de Palestijnen op 7 oktober mee begonnen zijn'.

Tijdelijk schorsen

De ondertekenaars van de petitie roepen het College van Bestuur van de Radboud Universiteit onder meer op om zich "publiekelijk te distantiëren van de genoemde uitspraken" en aangifte te doen tegen de docent om mogelijke strafbare feiten. Daarnaast verzoeken ze de universiteit om de docent tijdelijk te schorsen.

Ruim tweehonderd (oud-)studenten, hoogleraren en medewerkers van de Radboud Universiteit riepen het universiteitsbestuur woensdag in een open brief op om aangifte te doen tegen Pettit. Ook demissionair minister van Onderwijs Gouke Moes zei te willen dat de universiteit aangifte zou doen. Pettit liet daarop via X weten donderdag zelf aangifte te hebben gedaan tegen Moes, naar eigen zeggen omdat hij "geen politieke repressie ten dienste van het zionisme" accepteert.