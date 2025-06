Protestmars van Egypte naar Gaza afgelast, activisten terug naar huis

De Global March to Gaza is voor nu afgelast, zo laten initiatiefnemers van de protestmars vanuit Egypte weten. Meerdere activisten die wilden deelnemen zijn aangehouden door de Egyptische autoriteiten en zijn het land uitgezet. De Nederlandse tak van de organisatie zegt plannen te maken voor nieuwe acties in de toekomst, zodat ze daarmee kunnen opkomen voor de Palestijnen.

Vorige week vertrokken de actievoeders naar Egypte, maar de toegang tot het land werd door Egyptische autoriteiten geweigerd. Daarom duurde het nog geen 48 uur voordat meerdere Nederlandse deelnemers van de protestmars terugkeerden op Schiphol, zo is te zien in bovenstaande video.

De bedoeling was om vanuit El Arish in Egypte te lopen naar de grensovergang met Gaza bij Rafah. Al eerder liet een woordvoerster weten dat de mars niet kon doorgaan tot Egypte toestemming gaf. Ze zei toen wel dat er nog andere plannen waren. Nu zegt de woordvoerster dat de activisten naar huis gaan rond 20 juni, en dat er tot die tijd geen demonstraties of acties meer zijn gepland.

Volgens de organisatie hadden meer dan 3000 mensen uit 80 landen zich aangesloten bij de protestmars voor Gaza. De activisten zeiden de blokkade van Israël te willen beëindigen, zodat hulpgoederen Gaza weer binnen kunnen.

ANP