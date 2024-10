Eindbedrag Giro555 is 15 miljoen euro, veel minder dan eerdere acties

De inzamelingsactie van Giro555 voor mensen die het slachtoffers zijn van het oorlogsgeweld in het Midden-Oosten heeft uiteindelijk meer dan 15.123.219 miljoen euro opgebracht. Dat is een veel lager bedrag dan bij eerdere acties.

Rond 23.10 uur werd de eindstand bekendgemaakt in museum Beeld & Geluid in Hilversum, waar de actiedag 's ochtends vroeg al begon.

Over de actie bestaat verdeeldheid, bekijk het verhaal daarover in de video bovenaan dit artikel.

Tussenstand

De teller stond bij een eerdere tussenstand om 20.34 uur op ruim 10 miljoen euro. De actie begon woensdagochtend op 4,4 miljoen euro en liep in de middag op naar 6,1 miljoen euro.

Eerdere Giro555-acties leverden veel meer geld op. Zo werd op de actiedag voor de slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije in 2023 ruim 60 miljoen euro opgehaald en in totaal ruim 88 miljoen euro. In 2022 werd op de actiedag voor Oekraïne bijna 85 miljoen euro gedoneerd en bedroeg de eindstand ruim 106 miljoen euro.

Teleurgesteld

Eerder woensdag liet een woordvoerder van de actie Giro555 weten het "echt jammer" te vinden dat politieke partijen nog niets hebben gezegd over de actie om geld in te zamelen voor slachtoffers van het oorlogsgeweld in het Midden-Oosten. De woordvoerder zei het opmerkelijk te vinden dat hij "nog geen politieke partijen zich heeft zien uitspreken voor de nationale actie voor de slachtoffers in het Midden-Oosten".

ANP