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Amerikaanse Jana emotioneel na verkiezingen VS: 'Zoveel gehuild'

Amerikaanse verkiezingen

Vandaag, 09:43

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Alle ogen zijn gericht op Amerika. Miljoenen kiezers zijn dinsdag naar de stembus gegaan voor de tussentijdse verkiezingen. De uitslag zal niet alleen de politieke verhoudingen in de Verenigde Staten bepalen, maar heeft ook gevolgen voor de rest van de wereld. De Amerikaanse Jana uit Haarlem bleef de hele nacht op en zag de Republikeinen flink verliezen.

"Ik had dit echt niet verwacht. Ik ben zo ontzettend blij. Ik heb vannacht zoveel gehuild van blijdschap, want ik ben zo blij dat de Democraten het zo goed hebben gedaan door het hele land, waaronder in mijn thuisstaat Texas", vertelde Jana woensdagochtend aan Hart van Nederland, met tranen van geluk.

Democraten op winst

De Democraten lijken de meerderheid te krijgen in zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden. Dat voorspellen verschillende grote Amerikaanse media. De partij boekte onder meer overwinningen in Iowa, Texas, Ohio en North Carolina. Als de Democraten in beide kamers de meerderheid krijgen, kunnen ze plannen van president Donald Trump tegenhouden. Ook kunnen ze benoemingen van ministers en rechters blokkeren.

'Hoop op einde Trump'

Ze heeft zelf ook op de Democraten gestemd. Ze is niet blij met president Trump: "Misschien kunnen wij nog normaal zijn? De laatste twee jaren waren zo gek. Ik hoop en denk dat dit het einde is van Trump en MAGA. Als de marge kleiner was geweest, had je niet geweten wat hij zou doen. Nu kan hij niet. Nu staan de Democraten sterker tegenover MAGA en Trump. Nu kunnen ze dingen ongedaan maken wat Trump allemaal heeft verknald."

Ook haar partner Edwin Vierhout is geëmotioneerd door de uitslag: "Ik ben ook een Democraat. Als je de geopolitieke gekheid zit te bekijken van de laatste twee jaar, is dit heel erg hoopvol. Absoluut. Ik denk dat dit voor de wereld betekent dat er hoop is als je opstaat en dat big money niet alles is."

Door Redactie Hart van Nederland

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